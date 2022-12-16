У Києві пролунали вибухи: що відомо [ Редагувати ]
У Києві вранці 16 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляють очевидці.
За інформацією місцевих жителів, у кількох районах Києва вранці було чути щонайменше три вибухи. Попередньо, над столицею відпрацювала система протиповітряної оборони.
Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.
Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Київській області.
Глава Київської ОВА підтвердив роботу ППО на регіоні.
"В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо і не викладаємо в мережу", - написав Кулеба.
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