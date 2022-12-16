У Києві вранці 16 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють очевидці.

За інформацією місцевих жителів, у кількох районах Києва вранці було чути щонайменше три вибухи. Попередньо, над столицею відпрацювала система протиповітряної оборони.

Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Київській області.

Глава Київської ОВА підтвердив роботу ППО на регіоні.

"В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо і не викладаємо в мережу", - написав Кулеба.