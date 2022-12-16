Одночасно дрони та ракети: українців попереджають про нову загрозу [ Редагувати ]
Українців попередили, що ворог може одночасно запустити ракети та дрони-камікадзе. Тому громадян просять бути обережними та дотримуватися сигналів тривоги.
Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"За попередньою інформацією, ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе. Будьте пильними. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що по всій Україні триває повітряна тривога, у Києві та низці регіонів пролунали вибухи, а також повідомляють про роботу ППО.
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