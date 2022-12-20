Президент росії володимир путін наказав федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством та кордонами країни.

Про це він заявив у відеозверненні.

Виступаючи з нагоди Дня служби безпеки, путін сказав, що "поява нових загроз" збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.

"Будь-які спроби його (кордону, - ред) порушення необхідно швидко та ефективно присікати всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом", - заявив путін.

Він також доручив фсб максимально "задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал" для посилення контролю над суспільством.