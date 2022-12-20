Президент путін поручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент росії володимир путін наказав федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством та кордонами країни.
Про це він заявив у відеозверненні.
Виступаючи з нагоди Дня служби безпеки, путін сказав, що "поява нових загроз" збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.
"Будь-які спроби його (кордону, - ред) порушення необхідно швидко та ефективно присікати всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом", - заявив путін.
Він також доручив фсб максимально "задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал" для посилення контролю над суспільством.
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