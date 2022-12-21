"Є багато чого обговорити": Байден чекає на зустріч з Зеленським [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден ввечері 21 грудня прийматиме в Білому домі президента України Володимира Зеленського. Американський лідер заявив, що у сторін накопичилося багато тем для обговорення.
Сподіваюся, у тебе буде гарний польот, Володимире. З нетерпінням чекаю на тебе. Є багато чого обговорити.
Зустріч відбудеться у Вашингтоні орієнтовно о 21:00 за Києвом. О 23:30 має розпочатися спільна пресконференція Байдена та Зеленського. Звернення Зеленського до Конгресу заплановано на 02:30.
Український лідер планує залишити Вашингтон одразу після виступу у Конгресі, тож його візит триватиме лише кілька годин.
Це перший візит Зеленського до США з початку повномасштабної війни з росією у лютому. Прогнозується, що українська делегація попросить американців надити для відбиття російської агресії ракетні системи великої дальності ATACMS та безпілотники американського виробництва Grey Eagle та Reaper.
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