Пелосі офіційно запросила Зеленського виступити у Конгресі [ Редагувати ]
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу під час його візиту до Вашингтона.
Про це йдеться в заяві Пелосі.
"З величезною повагою та захопленням його надзвичайним керівництвом я передаю Зеленському запрошення від імені двопартійного керівництва Конгресу виступити на спільному засіданні Конгресу о 19:30 (02:30 - за київським часом) сьогодні ввечері", - зазначила вона.
Пелосі додала, що борці за свободу України надихають світ своєю волею і незламним духом, відбиваючи неспровоковане загарбницьке вторгнення росії.
За її словами, лідерство Зеленського об’єднало не лише український народ, але й увесь світ "ставати на передову боротьби за свободу".
Пелосі також зазначила, що боротьба за свободу України зараз є боротьбою за саму демократію.
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