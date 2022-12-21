Спікер Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу під час його візиту до Вашингтона.

Про це йдеться в заяві Пелосі.

"З величезною повагою та захопленням його надзвичайним керівництвом я передаю Зеленському запрошення від імені двопартійного керівництва Конгресу виступити на спільному засіданні Конгресу о 19:30 (02:30 - за київським часом) сьогодні ввечері", - зазначила вона.

Пелосі додала, що борці за свободу України надихають світ своєю волею і незламним духом, відбиваючи неспровоковане загарбницьке вторгнення росії.

За її словами, лідерство Зеленського об’єднало не лише український народ, але й увесь світ "ставати на передову боротьби за свободу".

Пелосі також зазначила, що боротьба за свободу України зараз є боротьбою за саму демократію.