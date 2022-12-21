Сьогодні, 21 грудня в Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона була запланована в рамках першої закордонної поїздки глави України з початку повномасштабної війни. Президенти обговорили подальшу співпрацю щодо протистояння російській агресії.

Зеленський зустрівся з Байденом і першою леді США Джілл Байден на вході до Білого дому. При цьому на запитання він поки що не відповідає.

Варто зауважити, що президент України під час свого прибуття до США наголосив, що у ході візиту він планує провести переговори щодо зміцнення стійкості та обороноздатності нашої країни.

"Сьогодні я - у Вашингтоні, щоб подякувати американському народу, президенту і Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги", - наголосив Зеленський.

Програма візиту Зеленського

Поїздка президента України в США заздалегідь не афішувалась. Про неї стало відомо лише вночі 21 грудня з повідомлень американських ЗМІ.

Незабаром Володимир Зеленський офіційно підтвердив свій візит до Штатів, під час якого мають відбутися переговори з Джо Байденом, виступ у Конгресі та низка двосторонніх зустрічей.

Згідно з офіційним графіком президента США, він зустріне Володимира Зеленського на Південній галявині Білого дому о 21:00 за київським часом. Після цього стартують двогодинні переговори в Овальному кабінеті.

Підсумкову пресконференцію Байдена та Зеленського анонсовано на 23:30 за Києвом.

Головні теми переговорів

Як стало відомо напередодні зустрічі, президенти мають обговорити:

планування подальших дій на полі бою;

військову та гуманітарну допомогу;

навчання українських військових;

санкції проти рф;

економічну підтримку;

допомогу в енергетиці.

Пошук шляхів закінчення війни та формула "справедливого миру" Володимира Зеленського - ще одна тема для переговорів, яку в США називають досить делікатною. Оскільки вона стала предметом певних розбіжностей між західними лідерами.

Володимир Зеленський назвав своєю метою поїздки до Штатів зміцнення обороноздатності нашої країни у боротьбі з агресором. "Зокрема, з президентом Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США", - зазначив Зеленський.

При цьому у прес-службі Білого дому охарактеризували зустріч лідерів України та США як сигнал російському диктатору Путіну, що Вашингтон підтримуватиме Київ "стільки, скільки потрібно".

У день візиту Володимира Зеленського у президента США вже оголосили про новий пакет допомоги, який включає систему протиракетної оборони Patriot.

Тим часом у виданні Politico з'явилася інформація, що українська делегація має намір обговорити з Білим домом постачання ракетних систем великої дальності або ATACMS, а також американських безпілотників Grey Eagle та Reaper.