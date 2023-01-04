Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль доручив Міністерству оборони розпочати підготовку масового виробництва малопомітних безпілотників. Запустити виробництво дронів мають до кінця 2023 року. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на офіс глави держави.

Відповідне рішення ухвалили на нараді силовиків щодо забезпечення оборони Південної Кореї проти безпілотників. Під час наради президент наголосив, що армія республіки повинна мати потенціал, який дозволить дати "більш ніж пропорційну відповідь" КНДР.

Міноборони Південної Кореї також доручили створити підрозділ, який займатиметься виконанням завдань за допомогою безпілотників.

Наказую створити об'єднаний підрозділ безпілотників, який виконує багатоцільову місію зі спостереження, розвідки, операцій, а також впродовж року створити систему масового виробництва невеликих безпілотників, які важко виявляються.

26 грудня безпілотники КНДР вдерлися в повітряний простір Південної Кореї, один з дронів навіть підлетів до Сеула. Один з піднятих по тривозі південнокорейських легких штурмовиків KA-1 зазнав аварії, льотчики встигли катапультуватися.