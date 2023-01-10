Канада незабаром оголосить про новий пакет військової допомоги Україні - Резніков [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Найближчим часом Канада оголосить про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.
"Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд", - йдеться у повідомленні.
За словами Резнікова, міністр обговорили дуже гарні майбутні новини від Канади, які значно посилять обороноздатність України. Міністр зазначив, що Канада незабаром оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги Україні.
"З нетерпінням чекаємо офіційного оголошення. Дякуємо Канаді за те, що залишаєтеся поруч з Україною", - додав Резніков.
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