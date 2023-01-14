Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті Федерального уряду Німеччини.

До неї увійшли танки для розмінування.

Було передано наступне обладнання:

чотири танки для розмінування;

4 мобільних і захищених систем розмінування;

10 автомобілів для охорони кордону (раніше було передано 85);

120 мобільних систем опалення (раніше було передано 48).

Уся техніка - з запасів Бундесверу або вже нова.

Також зазначається, що найближчим часом планується передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.

