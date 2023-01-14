Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті Федерального уряду Німеччини.
До неї увійшли танки для розмінування.
Було передано наступне обладнання:
- чотири танки для розмінування;
- 4 мобільних і захищених систем розмінування;
- 10 автомобілів для охорони кордону (раніше було передано 85);
- 120 мобільних систем опалення (раніше було передано 48).
Уся техніка - з запасів Бундесверу або вже нова.
Також зазначається, що найближчим часом планується передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.
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