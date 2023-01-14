У мережі опублікували фото командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тимошина. Саме він наказав завдати удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Про це повідомляє InformNapalm.

27 червня минулого року за його наказом було завдано ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

Геннадій Корбан оголосив нагороду у 25 000$ за дані льотчика, який здійснив обстріл багатоповерхівки.

У кожного воєнного злочину є прізвище, ім'я, звання і місце служби.

Корбан розповів, що окупанти використовували ТУ-22М3. в/ч 33310. Позивний ведучого 42492. Пуск ракет було здійснено з району м. Курськ, посадка в Рязані.