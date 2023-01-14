Наказав завдати удару по багатоповерхівці у Дніпрі: з'явилось фото командира рф [ Редагувати ]
У мережі опублікували фото командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тимошина. Саме він наказав завдати удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Про це повідомляє InformNapalm.
27 червня минулого року за його наказом було завдано ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.
Геннадій Корбан оголосив нагороду у 25 000$ за дані льотчика, який здійснив обстріл багатоповерхівки.
У кожного воєнного злочину є прізвище, ім'я, звання і місце служби.
Корбан розповів, що окупанти використовували ТУ-22М3. в/ч 33310. Позивний ведучого 42492. Пуск ракет було здійснено з району м. Курськ, посадка в Рязані.
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