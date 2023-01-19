У Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною Джерело: РИА Новости

Росіяни та білоруси сьогодні, 19 січня, перекинули свої бойові гелікоптери з центральної частини РБ до південної.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторингова група, збільшення авіаактивності в Білорусі сьогодні спостерігалося з самого ранку. Зокрема, гелікоптери ВПС РБ та ВКС рф вилітали з аеродрому "Мачулищи" (Мінський район) і прямували до Брестської області, яка межує з Україною.

Гелікоптери злітали в період з 08:25 по 10:56 і вирушили на:

Аеродром "Барановичі" - прибули 2 гелікоптери: Мі-8 ВПС РБ та один гелікоптер ВКС рф.

Аеродром "Осівці" (Дрогичинський район, Брестська область) - прибули 4 гелікоптери Мі-24 ВПС РБ.

Аеродром "Лунінець" - прибуло 11 гелікоптерів ВКС рф.

При цьому один білоруський Мі-8 повернувся з "Барановичів" на "Мачулищі".