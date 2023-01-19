У Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною - "Гаюн" [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Росіяни та білоруси сьогодні, 19 січня, перекинули свої бойові гелікоптери з центральної частини РБ до південної.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Як зазначає моніторингова група, збільшення авіаактивності в Білорусі сьогодні спостерігалося з самого ранку. Зокрема, гелікоптери ВПС РБ та ВКС рф вилітали з аеродрому "Мачулищи" (Мінський район) і прямували до Брестської області, яка межує з Україною.
Гелікоптери злітали в період з 08:25 по 10:56 і вирушили на:
- Аеродром "Барановичі" - прибули 2 гелікоптери: Мі-8 ВПС РБ та один гелікоптер ВКС рф.
- Аеродром "Осівці" (Дрогичинський район, Брестська область) - прибули 4 гелікоптери Мі-24 ВПС РБ.
- Аеродром "Лунінець" - прибуло 11 гелікоптерів ВКС рф.
При цьому один білоруський Мі-8 повернувся з "Барановичів" на "Мачулищі".
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