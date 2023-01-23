Україна очікує на протиракетну систему Patriot та вже придивляється до танків Abrams від США.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Глава держави звернувся до лідерів січневої зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів, яка зосереджує увагу на політиці й економічному зростанні Сполучених Штатів Америки.

"Глобальна свобода давно має дефіцит глобальних перемог. Україна разом з Америкою, разом із нашими партнерами цей дефіцит задовольняє.

Тільки йти цим шляхом треба разом - до перемоги", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, коли Україна та США зможуть завершити цю війну та вигнати окупантів, так само разом зможуть почати складну роботу з відбудови України.

"Ми вже змогли привернути увагу й маємо співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs. Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams", - додав президент.