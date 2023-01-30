Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу упродовж наступних двох років.

Про це повідомляюєа з посиланням на слова прем'єра України Дениса Шмигаля у коментарі Politico.

"У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас вже можуть пройти попередні переговори", - сказав український прем'єр.

Як пише видання, ця тема стане однією з основних на саміті ЄС-Україна, який відбудеться 3 лютого в Києві.

Крім того, за словами Шмигаля, Україна очікує "суттєвого кроку вперед" на майбутньому саміті, особливо у конкретних питаннях, таких як: угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення дії мита на український експорт ще на рік; та "активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включенні України до зони мобільного роумінгу ЄС.