Рада національної безпеки та оборони України підготувала чергові санкційні рішення, вже завтра буде здійснено ще один крок до їх виконання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Завтра ж буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО", - заявив Зеленський.

Він пояснив, що Київ працює заради того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями наших партнерів.

"Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів", - підсумував президент.