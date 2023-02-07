У Брянській області "бавовна" - ЗМІ [ Редагувати ]
У понеділок ввечері, 6 лютого, у Брянській області росії пролунали чергові вибухи. Про це повідомляє Astra.
Через нібито атаку безпілотника поранено двох окупантів, у тому числі командира.
Як стверджують російські ЗМІ, увечері 6 лютого безпілотник атакував Сівський район Брянської області. З коптера нібито було скинуто вибуховий пристрій.
Внаслідок вибуху поранення отримали двоє окупантів - строковик та командир. Обох було госпіталізовано.
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