У пʼятницю, 10 лютого, "Укренерго" буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області для визначення актуальних показників. Про це повідомляє ДТЕК.

У зв'язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла майже по всій Київській області.

Обмеження будуть діяти у частині:

Бучанського району.

Фастівського району.

Обухівського району.

Тут немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі внаслідок значного пошкодження обладнання, через що у пікові години в цих районах можливі відключення світла згідно графіку.

"Якщо завтра у вас зникне світло, то перевірте статус відключень на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі. Електропостачання могло зникнути через локальну аварію або стабілізаційні відключення в указаних районах. У разі відсутності інформації на сайті ви можете написати нам у приватні повідомлення на сторінці в Facebook, або звернутись у кол-центр та залишити заявку", - гоовриться у повідомлені.