На Київщині скасовують обмеження електропостачання: коли чекати змін [ Редагувати ]
У пʼятницю, 10 лютого, "Укренерго" буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області для визначення актуальних показників. Про це повідомляє ДТЕК.
У зв'язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла майже по всій Київській області.
Обмеження будуть діяти у частині:
- Бучанського району.
- Фастівського району.
- Обухівського району.
Тут немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі внаслідок значного пошкодження обладнання, через що у пікові години в цих районах можливі відключення світла згідно графіку.
"Якщо завтра у вас зникне світло, то перевірте статус відключень на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі. Електропостачання могло зникнути через локальну аварію або стабілізаційні відключення в указаних районах. У разі відсутності інформації на сайті ви можете написати нам у приватні повідомлення на сторінці в Facebook, або звернутись у кол-центр та залишити заявку", - гоовриться у повідомлені.
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