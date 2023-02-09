Влучили в аеродром: ЗСУ знищили понад сто окупантів в Бердянську [ Редагувати ]
Вчора, 8 лютого, військові збройних сил України влучили в аеродром Бердянська Запорізької області, та в результаті цього знищили понад 100 російських солдатів.
Про це повідомляє офіційний канал Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області.
"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром", - заявили сьогодні в Міській військовій адміністрації Бердянську.
За їх даними, цим прильотом наші воїни знищили більше ніж сто окупантів. Крім того, постраждала низка російських об'єктів. Зокрема:
- склад з боєприпасами;
- склад з паливно-мастильними матеріалами;
- радіолокаційна станція.
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