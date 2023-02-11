Росія не хоче відповідати за злочини, єдиний вихід - перемога України - Подоляк [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Росія не планує йти з тимчасово окупованих територій й відповідати за власні злочини. Єдиний вихід в цій ситуації - перемога України у війні.
Про це повідомляє в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
У своїй періодичній риториці про "мир й переговори" російська влада заявляє, що не має наміру покидати територію України й відповідати за свої злочини.
"Це ще один доказ того, що ні про які переговори не може бути й мови. Тільки українська перемога, інакше війна в Європі не закінчиться, а Росія буде злочинно домінувати у світі", - заявив Подоляк.
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