Росія не планує йти з тимчасово окупованих територій й відповідати за власні злочини. Єдиний вихід в цій ситуації - перемога України у війні.

Про це повідомляє в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

У своїй періодичній риториці про "мир й переговори" російська влада заявляє, що не має наміру покидати територію України й відповідати за свої злочини.

"Це ще один доказ того, що ні про які переговори не може бути й мови. Тільки українська перемога, інакше війна в Європі не закінчиться, а Росія буде злочинно домінувати у світі", - заявив Подоляк.