"Ворог може готувати нову масовану ракетну атаку на 24 лютого" - Гуменюк [ Редагувати ]
рф не відмовилася від тактики масованих ударів по Україні. З огляду на двотижневі проміжки між атаками - наступна може припасти саме на річницю повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.
Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Наразі корабельне угруповування перебуває в тій самій кількості, продовжують перебувати на службі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами "Калібр". Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак", - сказала Гуменюк.
За її словами, це може бути як масована атака, так і комбінована ракетна атака, а також можливі і точкові удари.
Як правило, пуски з підводних човнів ускладнені в виявленні. Таким чином ворог може тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів. Пам'ятаймо про те, що вони частіше грають м'язами.
Вона зазначила, що росіяни також тримають напоготові ще надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування і скоріш за все проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.
Якщо говорити про (часовий проміжок - ред.) від одного масованого удару до іншого - це, як правило, до двох тижнів. Можемо зауважити, що від попередньої до наступної (масованої атаки - ред.) - це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові.
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