рф не відмовилася від тактики масованих ударів по Україні. З огляду на двотижневі проміжки між атаками - наступна може припасти саме на річницю повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.

Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Наразі корабельне угруповування перебуває в тій самій кількості, продовжують перебувати на службі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами "Калібр". Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак", - сказала Гуменюк.

За її словами, це може бути як масована атака, так і комбінована ракетна атака, а також можливі і точкові удари.

Як правило, пуски з підводних човнів ускладнені в виявленні. Таким чином ворог може тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів. Пам'ятаймо про те, що вони частіше грають м'язами.

Вона зазначила, що росіяни також тримають напоготові ще надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування і скоріш за все проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.