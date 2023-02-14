100 "прильотів" за добу: окупанти тероризують Сумську область [ Редагувати ]
У понеділок, 13 лютого, загарбники обстріляли вісім громад у Сумській області. Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.
Із мінометів російські військові обстрілювали Білопільська, Юнаківську, Миропільську, Есманьську, Краснопільську, Шалигинську й Глухівську громади - 98 "прильотів".
На територію Краснопільської та Великописарівської громад із ворожих БПЛА скинули кілька вибухових пристроїв.
Втім, 10 лютого на Сумщині зафіксували понад 100 прильотів за добу. У неділю, 12 лютого, росіяни атакували регіон вдвічі менше разів.
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