Китай може вплинути на рф для припинення війни в Україні - МЗС Канади [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Китай може сприяти припиненню війни в Україні, наполягаючи на виведенні росією військ з тимчасово окупованих територій.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Ми всі активно підтримуємо розмови про мир, проте, якщо Китай дійсно прагне до миру, він може сказати Росії забиратися з України", - заявила Жолі.
За її словами, Канада залишається рішуче налаштованою і далі продовжуватиме допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.
“Все, що відбувається на полі бою, матиме пізніше вплив за столом переговорів. Що більше ми зможемо допомогти Україні захистити себе, то краще ми зможемо забезпечити Україні міцну позицію у мирних переговорах”, - наголосила глава МЗС Канади.
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