У п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.

Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Цей пакет військової допомоги включає в себе більше боєприпасів для постачальних США HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує для самооборони, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, мостових знарядь, що запускаються з бронетранспортерів, боєприпаси та обладнання, та інше технічне обслуговування, навчання і підтримку", - заявив він.