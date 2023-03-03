США виділили Україні новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
У п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Цей пакет військової допомоги включає в себе більше боєприпасів для постачальних США HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує для самооборони, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, мостових знарядь, що запускаються з бронетранспортерів, боєприпаси та обладнання, та інше технічне обслуговування, навчання і підтримку", - заявив він.
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