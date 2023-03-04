У Києві сьогодні оголосили штормове попередження [ Редагувати ]
Джерело: Главком
У Києві в суботу, 4 березня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження.
В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-18 метрів на секунду (перший рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій:
усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
по темі
У березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла
У п'ятницю, 3 березня, генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до Львова на запрошення українського генерального прокурора
Російський диктатор володимир путін та всі його спільники мають бути покарані за війну проти України
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив про можливість наступу російських окупантів на Київ
Державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд гривень або 116,44 млрд доларів