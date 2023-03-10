У Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу [ Редагувати ]
Сьогодні, 10 березня, увечері у Києві та ще низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Станом на 18:43 повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській та Донецькій областях.
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