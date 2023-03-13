Готовність росії продовжити зернову угоду на 60 днів суперечить угоді - Кубраков [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Позиція росії щодо продовження зернової угоди лише на 60 днів не відповідає її угоді з Туреччиною та ООН.
Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter.
"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", - написав чиновник.
За його словами, влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв москви.
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