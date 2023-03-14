США продовжать польоти над Чорним морем, воно нікому не належить - Білий дім [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
США не припинятимуть польоти над Чорним морем після того, як там зіткнулися російський винищувач та американський безпілотник.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.
За його словами, якщо цей інцидент був сигналом росіян про те, що вони хочуть стримати США від польотів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, такий крок зазнає невдачі.
"Ми продовжуватимемо літати і діяти в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні. І ми збираємося продовжувати робити те, що необхідно для забезпечення інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу", - наголосив Кірбі.
Він також зазначив, що присутність американських безпілотників над Чорним морем не є чимось новим.
"Ми постійно літаємо над цим повітряним простором уже рік. Нам не потрібно проходити якусь реєстрацію у росіян перед польотом у міжнародному повітряному просторі", - додав Кірбі.
по темі
Російський реактивний винищувач Су-27 протаранив гад Чорним морем американський ударний безпілотник MQ-9 Reaper (Жнець). Про це повідомило європейське командування збройних сил США
Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні
У Китаї розкритикували Захід через надання Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням. Пекін вважає, що це нібито "розпалює вогонь" війни
Сполучені Штати переконані, що зернову угоду щодо експорту української сільгосппродукції необхідно продовжити та розширити
Росія не має ресурсів для того, щоб почати необмежену гонку ядерних озброєнь. На це, зокрема, впливає війна проти України