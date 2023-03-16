"Українські військові мають можливості відновити ініціативу на фронті" - ISW [ Редагувати ]
У порівнянні з попередніми тижнями загальний темп російського наступу знизився. Українські війська мають можливості відновити ініціативу на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський 15 березня заявив, що кількість наземних атак рф на добу зменшилася з 90-100 до 20-30.
Полковник пояснив, що окупанти втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.
російський наступ у Луганській області наближається до кульмінації, якщо вже не досяг її, попри те, що Москва перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій.
В ISW вказують, що протягом останнього тижня росіяни здобули лише мінімальні тактичні успіхи у Луганській області. У той час українцям вдалося провести контратаки та повернути деякі території в регіоні.
Фахівці також підкреслюють, що за останні кілька днів фіксується помітне зменшення кількості атак у Бахмуті та навколо нього.
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно поскаржився, що через нестачу боєприпасів і важкі бої довелося розширити оточення міста.
Аналітики припускають, що наступ російських окупантів на Бахмут все більше наближається до кульмінації.
"росіяни не ведуть активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках фронту, і оскільки темпи сповільнюються, то українські сили мають більше можливостей відновити ініціативу", - додали у звіті.
Ключові висновки ISW:
- Міжнародні журналісти отримали довгостроковий стратегічний документ кремля щодо дестабілізації та реінтеграції Молдови назад у сферу впливу росії до 2030 року.
- Пригожин прокоментував повідомлення про звільнення командувача ПДВ рф Михайла Теплінського, що, ймовірно, виявило приналежність Теплінського до ПВК "Вагнер".
- Держдума рф 14 березня ухвалила закон про покарання за "дискредитацію" всіх учасників "СВО" з метою виховання самоцензури в російському суспільстві.
- Постійні спроби Москви зобразити війну в Україні як екзистенційну для внутрішньої безпеки росії шляхом встановлення додаткових установок протиповітряної оборони в районах, де ніколи не відбуватимуться військові дії викликають внутрішню негативну реакцію.
- Президент рф володимир путін використав свою зустріч з генеральною прокуратурою росії 15 березня, щоб продовжити зміцнювати свою репутацію заангажованого та ефективного лідера військового часу.
- путін 15 березня зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом у Москві.
- російські сили не проводили жодних підтверджених наземних атак на північний захід від Сватового та здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
- російські війська вели наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
- російський мілблогер заявив, що українські війська намагалися провести наступальні дії через Каховське водосховище в Херсонській області.
- Як повідомлялося, кремль доручив міністерству оборони рф з 1 квітня набрати 400 тисяч військовослужбовців за контрактом.
- У Мелітополі Запорізької області українські партизани ліквідували російського колаборанта.
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