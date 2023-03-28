У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів про результати візиту до Великої Британії.

Ми вели наші перемовини по декількох основних складових. Перше - це військова підтримка. І тут, крім авіації, ми говорили про відповідні ракети подовженої дальності, які є вкрай необхідні для України. Про інші засоби повітряної оборони, про питання, повʼязані з продовженням постачання танків Україні. "Челенджі 2" вже представлені в Україні, але ми потребуємо більше. Більше танків, більше зброї, більше захисних систем, більше навчання наших військових за стандартами НАТО.

"Але військова допомога не була єдине, за чи ми сьогодні приїхали в Британію. Ми говоримо також і про підтримку на політичному рівні. Це санкційна підтримка. Санкції проти рф. Зробити з них такі, як вони мають бути, щоб не мали обходження. Ми говорили про підтримку на юридичному рівні, про створення кримінального суду, спеціального трибуналу по визнанню злочинів агресора. Ми говорили про низку інших питань з нашими колегами", - додав Стефанчук.

За його словами, обговорювався ще один важливий аспект - готовність обговорювати питання відновлення України.

Він подякував Лондону за ініціативу провести у червні цього року велику конференцію в Україні.