Головування росії у Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів - Боррель [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Європейський Союз протистоятиме будь-яким зловживанням з боку рф під час її головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Про це повідомляє в Twitter високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"Сьогоднішнє головування Росії в Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів", - вказав політик.
Боррель зазначив, що попри те, що рф є постійним членом Ради безпеки, вона весь час порушує саму суть правових рамок Організації Об'єднаних Націй.
"ЄС протистоятиме будь-яким зловживанням з боку Росії під час її головування", - додав високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
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