ЗСУ вперше показали удари по території росії (відео) [ Редагувати ]
Збройні сили України оприлюднили відео артилерійського удару по цілях на території росії. Про це повідомляє BILD.
Журналісти звернули увагу на відео розвідників 4-го харківського прикордонного загону. Вони завдали артилерійського удару по позиціях ворога біля села Цапівка в Бєлгородській області.
Російські війська розташувалися в лісосмузі поблизу ферми, за 1,3 км від кордону з Україною.
Журналіст видання Юліан Рьопке акцентує, що українські військові вперше оприлюднили відео з артилерійським ударом по території рф. Удар є превентивним, оскільки армія рф планувала наступати з цих позицій у напрямку Харкова.
Превентивними ударами по території росії Україна показує, що обороняється все впевненіше і більше не дозволить Заходу диктувати, як їй захищати себе.
Крім того, ці удари вкотре показують слабкість Москви. росія визнає обстріл своєї території, але нічого не може з ними вдіяти, хоча раніше Кремль загрожував жорсткою відповіддю.
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