СБУ затримала колишнього "начальника вокзалу Херсона", який допомагав окупантам перекидати військові ешелони [ Редагувати ]
СБУ затримала колишнього "начальника вокзалу Херсона", який допомагав РФ перекидати військові ешелони в Україну. Про це повідомила пресслужба відомства.
Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.
Після захоплення обласного центру він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації рф.
Там його призначили "очільником вокзалу" міської станції, яка входила до складу створеного агресором "унітарного підприємства Херсонська залізниця".
На цій "посаді" він допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті.
Зрадник брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до захопленого на той час Херсона.
Для цього віддавав злочинні розпорядження своїм підлеглим. У разі відмови або невиконання незаконних вказівок - погрожував "здати" людей каральним органам рашистів.
Після звільнення південного міста фігурант намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя.
Зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
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