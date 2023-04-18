Окупанти вдарили по Українську: 8 поранених [ Редагувати ]
Щонайменше 8 людей поранені внаслідок артилерійського обстрілу Українська на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу.
Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці - пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.
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Понад 50 атак противника протягом доби. Росіяни роблять спроби наступати на 5 напрямках, повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України. На Бахмутському - наростили інтенсивність артилерійських та авіаударів.