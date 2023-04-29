"Нам вдасться відбити сили росії та повернути Крим": Зеленський про контрнаступ [ Редагувати ]
Україна планує контрнаступ і вірить, що під час нього їй вдасться відбити сили росії, а також повернути Кримський півострів під свій контроль.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Yle.
Водночас він зауважив, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання збої західними партнерами.
"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - заявив Зеленський.
Він також сказав, що російські війська з кожним днем втрачають мотивацію.
"Вони (росіяни - ред.) бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", - каже президент.
Своєю чергою глава держави не став розголошувати жодних подробиць чи графіку контрнаступу. Як зазначає Yle, згідно з попередніми заявами низки осіб, він запланований на кінець весни чи початок літа.
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