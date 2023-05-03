Сили протиповітряної оборони вночі знищили всі ворожі дрони-камікадзе, які виявили навколо Києва. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Третього за останні 6 днів! Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА "Shahed". Звичайною та незмінною залишається і тактика противника - з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці були виявлені та збиті всі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент - без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

За даними сил Повітряної оборони, сьогодні вночі над Україною знищено 21 "шахед".