США зробили важливу заяву через витік секретних документів [ Редагувати ]
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Сполучені Штати Америки "шкодують" через масштабний витік документів, який стався минулого місяця.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.
За словами Блінкена, під час переговорів з головою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулеби, він заявив, що "США дуже шкодують через несанкціоноване оприлюднення документів, що ми дуже серйозно ставимося до наших зобов'язань і відповідальності за захист інформації".
Зокрема під час виступу на заході в Washington Post Блінкен вкотре підтвердив підтримку Україні з боку Штатів. Він відзначив, що багато країн отримали вигоду від інформації, яку США здатні надавати.
"Я думаю, буде справедливо сказати, що українці, як і багато інших країн світу, отримали вигоду від надзвичайної інформації, яку Сполучені Штати здатні розвивати і надавати, що допомагає підтримувати, захищати їхню безпеку, а також нашу", - сказав він.
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