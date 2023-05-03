Сполучені Штати Америки "шкодують" через масштабний витік документів, який стався минулого місяця.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.

За словами Блінкена, під час переговорів з головою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулеби, він заявив, що "США дуже шкодують через несанкціоноване оприлюднення документів, що ми дуже серйозно ставимося до наших зобов'язань і відповідальності за захист інформації".

Зокрема під час виступу на заході в Washington Post Блінкен вкотре підтвердив підтримку Україні з боку Штатів. Він відзначив, що багато країн отримали вигоду від інформації, яку США здатні надавати.

"Я думаю, буде справедливо сказати, що українці, як і багато інших країн світу, отримали вигоду від надзвичайної інформації, яку Сполучені Штати здатні розвивати і надавати, що допомагає підтримувати, захищати їхню безпеку, а також нашу", - сказав він.