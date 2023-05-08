Наступний пакет санкцій проти росії, який планує запровадити Євросоюз, буде націлений на перекриття шляхів обходу вже запроваджених обмежень.

Про це заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє CNN.

"Ціль (нового пакету санкцій - ред.) - не дати росії та її військово-промисловому комплексу знайти спосіб дістатися до товарів, заборонених для неї (попередніми обмеженнями - ред.)", - підкреслив Мамер.

Варто зауважити, що новий пакет санкцій ще має бути одноголосно схвалений 27 державами-членами ЄС, перш ніж він буде введений у дію.