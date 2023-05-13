Удар по Хмельницькій області: постраждали п'ятеро людей [ Редагувати ]
російські окупанти в ніч на 13 травня атакували Хмельницьку область. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро осіб.
Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюріна в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він зазначив, що внаслідок нічної атаки є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, який знаходиться поза межами населених пунктів.
"Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Він знаходиться поза межами населених пунктів. Прямої загрози населення або житловим чи промисловим будівлям не було. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про п'ятьох постраждалих від уламків скла, яким надається допомога", - сказав Тюрін.
Він додав, що стан постраждалих середньої тяжкості, всім постраждалим надається медична допомога.
по темі
Станом на пʼятницю, 12 травня, українським захисникам вдалося просунутися на Бахмутському напрямку, але на сході продовжують точитися запеклі бої
В Україні суд вперше виніс вирок митрополиту УПЦ московського патріархату
Експертна група при Комісії державних нагород та геральдики буде розглядати подання про присвоєння звання Герой України
Понад два місяці українські військові збивають усі російські ракети та дрони, які загарбники націлюють на Київ
За добу на Таврійському напрямку українські військові знищили роту російських загарбників та 20 одиниць ворожого озброєння й техніки