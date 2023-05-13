російські окупанти в ніч на 13 травня атакували Хмельницьку область. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро осіб.

Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюріна в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що внаслідок нічної атаки є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, який знаходиться поза межами населених пунктів.

"Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Він знаходиться поза межами населених пунктів. Прямої загрози населення або житловим чи промисловим будівлям не було. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про п'ятьох постраждалих від уламків скла, яким надається допомога", - сказав Тюрін.

Він додав, що стан постраждалих середньої тяжкості, всім постраждалим надається медична допомога.