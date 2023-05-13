Вночі 13 травня під час повітряної тривоги російська армія атакувала Хмельницьку область. Окупанти рф вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада наголошує, що об'єкт розташований за межами населених пунктів. Зазначається, що усі відповідні служби працюють на місці.