росія завдала удар по Хмельницькій області: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Вночі 13 травня під час повітряної тривоги російська армія атакувала Хмельницьку область. Окупанти рф вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.
Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.
"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада наголошує, що об'єкт розташований за межами населених пунктів. Зазначається, що усі відповідні служби працюють на місці.
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