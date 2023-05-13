Атака дронів: сили ППО знищили 17 "Шахедів" [ Редагувати ]
Протиповітряна оборона в ніч на 13 травня збила 17 дронів-камікадзе іранського виробництва, які росія запустила по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
росія запускала дрони Shahed-136/131 з північного та південного напрямків. Всього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 дронів-камікадзе із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.
Крім того, уночі знищено російський безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Також за минулу добу сили ППО знищили чотири ударні дрони "Ланцет".
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