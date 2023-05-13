У Миколаєві "шахеди" окупантів зруйнували хлібозавод (фото, відео) [ Редагувати ]
Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва зруйновано хлібозавод. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
Можна констатувати факт, що там немає військових, але автомобільна техніка, що залучена для перевезення хліба в Херсон і Миколаїв, дуже понівечена, і це можна позначитися на логістиці хліба в Миколаєві й Херсоні. Можливо, це знов таки терористичний акт, щоб людей вбити, заморити голодом, це геноцид українського народу.
Сенкевич опублікував у своєму ТГ-каналі відео зруйнованого підприємства та коментар його керівника.
Вцілілими автомобілями завод розвозить хліб, який встигли випекти.
Губернатор Віталій Кім заявив, що по місту вдарили дронами-камікадзе "Шахед", один із яких вдалося збити. Також він підтверджує інформацію про трьох постраждалих.
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