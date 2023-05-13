Внаслідок нічної атаки "шахедами" по Хмельниччині 21-а людина отримала поранення. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Сьогодні ворог вчергове атакував Хмельниччину ударним дроном, влучивши в один із об‘єктів критичної інфраструктури області, який розташований поза межами населених пунктів. Однак станом на зараз маємо 21-у постраждалу особу. Двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування.

У населених пунктах, які знаходяться поблизу від епіцентру удару, потужними вибуховими хвилями завдано пошкоджень цивільним об‘єктам: вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи.

Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. За словами мера обласного центру, постраждали "сотні будівель".

На місці атаки працюють спецслужби, проводиться оцінка завданих збитків і відбувається попередня підготовка для відновлення пошкодженого майна.