У суботу, 13 травня, у центрі російської столиці сталася пожежа. У Москві горить готель "Інтерконтиненталь".

Про це повідомляє Baza і 112.

Інцидент стався на вулиці Тверській.

На відео, які опубліковано в соціальних мережах, видно, що над російською столицею видніється густий чорний дим, який піднявся на кілька метрів.

Повідомляється, що екстрені служби вже їдуть на місце події.