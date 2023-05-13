У центрі москви горить готель "Інтерконтиненталь" [ Редагувати ]
У суботу, 13 травня, у центрі російської столиці сталася пожежа. У Москві горить готель "Інтерконтиненталь".
Інцидент стався на вулиці Тверській.
На відео, які опубліковано в соціальних мережах, видно, що над російською столицею видніється густий чорний дим, який піднявся на кілька метрів.
Повідомляється, що екстрені служби вже їдуть на місце події.
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