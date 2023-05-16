Нічна атака на Київ: уламки ракети впали на територію зоопарку (відео) [ Редагувати ]
Під час нічної ракетної атаки на Київ у вівторок, 16 травня, уламки однієї з ракет впали на територію зоопарку.
Про це повідомляє в Telegram мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети", - розповів він..
За словами Кличка, на щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було.
"Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. Зараз із тваринами проводять антистресові заходи", - додав мер Києва, уточнивши, що попри те, що сталося, зоопарк відкриють для відвідувачів о 10:00.
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