Під час нічної ракетної атаки на Київ у вівторок, 16 травня, уламки однієї з ракет впали на територію зоопарку.

Про це повідомляє в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети", - розповів він..

За словами Кличка, на щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було.

"Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. Зараз із тваринами проводять антистресові заходи", - додав мер Києва, уточнивши, що попри те, що сталося, зоопарк відкриють для відвідувачів о 10:00.