ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу в Бахмуті [ Редагувати ]
Українські воїни провели наступальні дії на західних околицях Бахмуту. Створили плацдарм для подальшого контрнаступу.
Про це повідомляється в Telegram-канал 3-ої окремої штурмової бригади.
Зазначається, що ширина смуги прориву склала 2 тисячі метрів, а її глибина - 700 метрів.
Згідно з попередніми даними, у ворога:
щонайменше 50 загиблих з особового складу;
до 100 поранених.
Також під час штурму було знищено резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька складів БК.
"Успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів. Стежте за новинами на каналі. Про деталі - скоро", - пише пресслужба.
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