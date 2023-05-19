Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
Українські сили оборони продовжують контрнаступати на Бахмутському напрямку. За місто продовжуються жорстокі бої.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
"Бахмутський напрямок. Контрнаступальні дії Сил оборони продовжуються. Це відео штурмових дій одного з спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", - розповів він.
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