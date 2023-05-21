У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський спростував взяття Бахмута. Про це сказав речник Зеленського Сергій Никифоров.

Питання про Бахмут звучало так:

- Russians said they have taken Bakhmut. - Та think no.

Журналіст поставив два запитання поспіль, тож не одразу було зрозуміло, на що відповів Зеленський. Бахмут не зданий – такою є офіційна позиція України.

Зазначимо, що у ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Зеленський повідомив, що Бахмут більше не під контролем України. Тим часом у Інституті вивчення війни ISW зазначили, що заявлене терористом пригожиним захоплення кварталів, що залишилися в Бахмуті не має стратегічного значення, оскільки це не дозволить виснаженим силам ЧВК або російській армії створити значний плацдарм для подальших наступальних операцій.