У Зеленського спростували взяття Бахмута [ Редагувати ]
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський спростував взяття Бахмута. Про це сказав речник Зеленського Сергій Никифоров.
Питання про Бахмут звучало так:
- Russians said they have taken Bakhmut.
- Та think no.
Журналіст поставив два запитання поспіль, тож не одразу було зрозуміло, на що відповів Зеленський. Бахмут не зданий – такою є офіційна позиція України.
Зазначимо, що у ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Зеленський повідомив, що Бахмут більше не під контролем України. Тим часом у Інституті вивчення війни ISW зазначили, що заявлене терористом пригожиним захоплення кварталів, що залишилися в Бахмуті не має стратегічного значення, оскільки це не дозволить виснаженим силам ЧВК або російській армії створити значний плацдарм для подальших наступальних операцій.
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