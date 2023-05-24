Українська сторона робить усе можливе, аби прискорити поставки перших винищувачів F-16. Мова йде не про великий термін, а про місяці.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Що стосується термінів, я впевнений, що все, що стосується української сторони ми зробимо швидко. Я дуже сподіваюся, що мова йде не про дуже великий термін, а про місяці. Але будемо робити все, щоб це сталося якомога раніше", - відзначив Єрмак.

Водночас як розповів керівник Офісу президента, тренування наших пілотів на F-16 може розпочатись вже дуже скоро. В цьому випадку мова йде про дні, або ж максимум тижні.