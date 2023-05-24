Коли Україна може отримати перші винищувачі F-16: оцінка Єрмака [ Редагувати ]
Українська сторона робить усе можливе, аби прискорити поставки перших винищувачів F-16. Мова йде не про великий термін, а про місяці.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.
"Що стосується термінів, я впевнений, що все, що стосується української сторони ми зробимо швидко. Я дуже сподіваюся, що мова йде не про дуже великий термін, а про місяці. Але будемо робити все, щоб це сталося якомога раніше", - відзначив Єрмак.
Водночас як розповів керівник Офісу президента, тренування наших пілотів на F-16 може розпочатись вже дуже скоро. В цьому випадку мова йде про дні, або ж максимум тижні.
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