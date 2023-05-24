Інтенсивність боїв на флангах у передмісті Бахмута знижується, однак це не означає, що військові РФ почали слабшати. Наразі вони докладають зусиль, щоб посилитись.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли", - сказала Маляр.

Разом з тим, за її словами, українським військам вдається потроху просуватись.

В самому місті знижена кількість ворожих штурмових дій, в зв'язку з тим, що російські військові здійснюють заміну підрозділів.

"Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста", - повідомила заступник міністра.