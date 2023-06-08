В Херсонській області вода відступила на 6 см і зараз тримається на рівні 5,55 м.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ситуація залишається складною, але поступово стабілізується. Всього на правому березі Дніпра відомо про 3624 підтоплених будинки. На лівому ж березі ситуація залишається критичною.

"Люди евакуюються власними силами, а їм в спину стріляють окупанти", - зазначив Прокудін.