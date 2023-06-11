Підрив Каховської ГЕС: скільки людей зникло безвісти [ Редагувати ]
Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 35 людей. Серед них є діти.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ в Telegram.
За даним МВС, у Херсонській області 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей. Крім того, загинули 5 осіб.
У Херсонській області станом на 13:00 11 квітня підтоплено 46 населених пунктів, з них 32 - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2718 осіб, з них 190 дітей.
У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.
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